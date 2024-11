Šéf NATO diskutoval s Trumpom o otázkach globálnej bezpečnosti

Brusel 23. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte sa stretol s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Diskutovali o "otázkach globálnej bezpečnosti, ktorým je Aliancia vystavená", oznámila v sobotu hovorkyňa NATO Farah Dakhlallahová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Hovorkyňa vo vyhlásení uviedla, že Rutte a Trump sa stretli v piatok v Palm Beach na Floride.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia tlačil na európske krajiny, aby zvýšili výdavky na obranu, a spochybnil spravodlivosť transatlantickej aliancie. Trump tiež vo februári tohto roka vyhlásil, aby si Rusi "robili čo chcú" s krajinami NATO, ktoré neinvestujú viac prostriedkov do spoločnej obrany.



Šéf NATO krátko po amerických prezidentských voľbách povedal, že sa chce stretnúť s Trumpom a diskutovať o hrozbe čoraz väčšieho zbližovania medzi Severnou Kóreou a Ruskom a o "novom nebezpečnom vývoji" súvisiacom so vstupom KĽDR do ruskej vojny na Ukrajine.



Víťazstvo Trumpa vyvolalo v Európe nervozitu, že po nástupe do funkcie by mohol zastaviť vojenskú pomoc USA pre Ukrajinu, píše AFP. Trump počas svojej predvolebnej kampane spochybnil zachovanie americkej vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine. Tvrdil tiež, že by dokázal rýchlo dohodnúť ukončenie vojny rozpútanej Ruskom 24. februára 2022.



Spojenci NATO tvrdia, že udržanie Kyjeva v boji proti Moskve je kľúčové pre európsku aj americkú bezpečnosť.



Rutte na novembrovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti uviedol, že Rusko dodáva technológiu KĽDR, čo podľa neho ohrozuje "pevninu USA (a) kontinentálnu Európu". Dodal, že očakáva, že s Trumpom bude diskutovať o tom, ako spoločne čeliť týmto hrozbám.