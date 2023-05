Šéf NATO i Blinken veria, že o vstupe Švédska sa rozhodne do júla

Oslo 30. mája (TASR) - Dosiahnutie rozhodnutia o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie je "absolútne možné" ešte pred júlovým summitom NATO vo Vilniuse. V utorok to povedal šéf Aliancie Jens Stoltenberg. Ako píše agentúra AFP, vyjadril sa tak dva dni po tom, čo bol za prezidenta Turecka znovuzvolený Recep Tayyip Erdogan, ktorý vstup tejto škandinávskej krajiny do NATO blokuje.



"Neexistujú žiadne záruky, avšak dovtedy (do summitu 11. – 12. júla) je absolútne možné dosiahnuť riešenie a umožniť rozhodnutie o plnom členstve Švédska," povedal šéf NATO novinárom v Osle. Vyjadril sa tak pred začiatkom neformálneho zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí.



"Nemáme žiadnu istotu. Samozrejme, hovoríme o suverénnych rozhodnutiach národných parlamentov," povedal Stoltenberg. Zároveň však zdôraznil, že podľa neho je tento krok "na dosah". Priestor na to je podľa neho hlavne po nedávnych tureckých voľbách a v čase formovania nového tureckého parlamentu. "Samozrejme, že to je možné a tvrdo pracujeme na tom, aby sa to stalo čo najskôr," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril v utorok takisto vieru v to, že Švédsko by sa mohlo stať súčasťou NATO do summitu v Litve. "Je načase sfinalizovať vstup Švédska," povedal na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vo švédskom meste Lulea.



Turecko a Maďarsko sú jedinými členskými krajinami NATO, ktoré zatiaľ neschválili vstup Švédska do Aliancie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý bol v nedeľu znovuzvolený na ďalších päť rokov, viní Švédsko z poskytovania útočiska militantom zo zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Tá je v Turecku, Švédsku, USA i v Európe označovaná za teroristickú organizáciu.



Stoltenberg uviedol, že je v stálom kontakte s tureckými predstaviteľmi a usiluje sa o odstránenie posledných prekážok, ktoré Ankare bránia v odsúhlasení žiadosti Štokholmu.