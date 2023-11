Šéf NATO podporil suverenitu Bosny a odsúdil zasahovanie zo zahraničia

Sarajevo 20. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) podporuje územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny a je znepokojená "zhubným zasahovaním zo zahraničia" do záležitostí tejto balkánskej krajiny, uviedol v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa jeho vyjadrenia stojí za týmto zasahovaním Rusko, ale aj ďalší aktéri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Práve bosnianska metropola Sarajevo je prvou zastávkou Stoltenbergovho balkánskeho turné, v rámci ktorého navštívi aj Kosovo, Srbsko a Severné Macedónsko.



"Spojenci rozhodne podporujú suverenitu a územnú integritu Bosny a Hercegoviny," povedal Stoltenberg novinárom "Sme znepokojení separatistickou a štvavou rétorikou, ako aj zhubným zasahovaním zo zahraničia, čo sa týka okrem iných aj Ruska," dodal.



Existujú rozšírené obavy, že sa Rusko pokúša destabilizovať Bosnu a zvyšok regiónu a čiastočne tak odpútať pozornosť sveta od svojej agresie na Ukrajine, konštatuje AP.



Moskva otvorene podporuje proruského bosnianskosrbského prezidenta Milorada Dodika, ktorý vystupuje proti jednote Bosny a žiada pripojenie bosnianskej Republiky srbskej (RS) k susednému Srbsku. "Podkopáva to stabilitu a marí reformy," upozornil šéf NATO. "Všetci (bosnianski) politickí predstavitelia musia pracovať na zachovaní jednoty, budovať štátne inštitúcie a snažiť sa o zmierenie. Toto je kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť tejto krajiny," dodal.



Aliancia zohrala rozhodujúcu úlohu pri ukončení občianskej vojny v Bosne (1992-95) a implementácii mierového plánu presadzovaného Spojenými štátmi, ktorým sa Bosna rozdeľuje na dva vysoko autonómne regióny - Republiku srbskú a bosniansko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny (FBaH).



Bosnianskosrbské vedenie však už roky blokuje žiadosť Sarajeva o členstvo v NATO, proti ktorej je aj Rusko. Podľa Stoltenberga by sa táto situácia mala už skončiť. "Každá krajina má právo zvoliť si opatrenia v záujme svojej vlastnej bezpečnosti bez cudzieho zasahovania," upozornil.