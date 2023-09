Šéf NATO je v Kyjeve, Zelenskyj žiada systémy protivzdušnej obrany

Kyjev 28. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorý pricestoval na návštevu Kyjeva. Zelenskyj pri tejto príležitosti požiadal o ďalšie systémy protivzdušnej obrany a vstup Ukrajiny do NATO označil za otázku času. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Generálny tajomník podľa Zelenského prisľúbil, že vyvinie úsilie, aby zmobilizoval členské krajiny NATO v záujme ďalšieho posilnenia protivzdušnej obrany Ukrajiny, ktorá čelí takmer neustálym dronovým a raketovým útokom Ruska.



"Musíme túto zimu prekonať spoločne, aby sme chránili našu energetickú infraštruktúru a životy ľudí," povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii so Stoltenbergom.



"Je len otázkou času, kým sa Ukrajina stane de jure členom aliancie," pokračoval Zelenskyj. "Robíme všetko pre to, aby sme tento čas skrátili," dodal.



Stoltenberg vo štvrtok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Ukrajinské sily podľa jeho slov - v rámci svojej pokračujúcej protiofenzívy - postupne získavajú späť ďalšie územia okupované Ruskom, píše na svojom webovom portáli denník The Guardian.