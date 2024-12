Šéf NATO: Rusko je hrozba, treba ísť na turbo s vojenskou výrobou

Brusel 12. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok počas prejavu v Bruseli vyhlásil, že členské štáty NATO nie sú pripravené na hrozby, ktorým budú musieť čeliť zo strany Ruska v najbližších rokoch. Podľa jeho slov je potrebné výrazne zvýšiť výdavky na obranu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Nie sme pripravení na to, čo nás čaká o štyri až päť rokov," povedal Rutte. "Je čas začať myslieť ako v čase vojny a ísť na turbo s našou obrannou výrobou a rozpočtami," zdôraznil. Dodal, že Rusko sa pripravuje na dlhodobú konfrontáciu nielen s Ukrajinou, ale aj so západnými krajinami - hoci vojenská hrozba nie je bezprostredná.



Počas studenej vojny vynakladali členské štátny NATO na obranu viac než tri percentá HDP, poznamenal Rutte s tým, že do budúcnosti bude treba míňať viac než v súčasnosti dohodnuté dve percentá HDP.



Aliancia odhaduje, že aspoň dve percentá HDP vynaloží tohto roku na obranu 23 z jej 32 členov. Podľa diplomatov sa však v kruhoch Aliancie diskutuje o tom, že na júnovom summite v Haagu sa stanoví nový rozpočtový cieľ.



Podľa Rutteho západné krajiny v budovaní armád výrazne zaostávajú za Ruskom a Čínou, čo je podľa neho "veľmi nebezpečné".



Generálny tajomník NATO zároveň varoval, že európsky obranný sektor je "príliš malý, roztrieštený a pomalý". Odporučil mu, aby viac inovoval a odvážil sa aj riskovať.



Vo svojom prejave sa Rutte venoval aj súčasnej vojne na Ukrajine, pričom povedal, že v nej už zahynulo viac než milión ľudí.



"Každý týždeň je na všetkých stranách zabitých alebo zranených viac než 10.000 ľudí," povedal Rutte podľa agentúry DPA.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami vyhlásil, že vo vojne zahynulo 43.000 ukrajinských vojakov. Okrem toho 370.000 vojakov vraj ošetrili zdravotníci a z nich polovica sa vrátila do služby.