Šéf NATO Rutte navštívil Kyjev

Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová kancelária ukrajinského prezidenta, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy (vľavo) a generálny tajomník NATO Mark Rutte sa zúčastňujú na spomienkovej slávnosti pri pamätníku padlých ukrajinských vojakov na Námestí nezávislosti v Kyjeve na Ukrajine v utorok 3. februára 2026. Foto: TASR/AP

Rutte navštívil ukrajinské hlavné mesto len niekoľko hodín po najväčšom útoku ruských dronov a rakiet na Ukrajinu v tomto roku.

Autor TASR
Kyjev 3. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval v utorok na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Vo vystúpení pred ukrajinským parlamentom povedal, že dosiahnutie mierovej dohody s Ruskom si vyžiada ťažké rozhodnutia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil video, ako obaja kladú v centre Kyjeva kvety pred pamätníkom vojakov zabitých pri ruskej invázii.

Šéf NATO neskôr v ukrajinskom parlamente okrem iného priblížil, že 90 percent striel pre ukrajinské systémy protivzdušnej obrany zabezpečuje program známy ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL), vytvorený Spojenými štátmi a ich spojencami.
