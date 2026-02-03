< sekcia Zahraničie
Šéf NATO Rutte navštívil Kyjev
Rutte navštívil ukrajinské hlavné mesto len niekoľko hodín po najväčšom útoku ruských dronov a rakiet na Ukrajinu v tomto roku.
Autor TASR
Kyjev 3. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval v utorok na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Vo vystúpení pred ukrajinským parlamentom povedal, že dosiahnutie mierovej dohody s Ruskom si vyžiada ťažké rozhodnutia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil video, ako obaja kladú v centre Kyjeva kvety pred pamätníkom vojakov zabitých pri ruskej invázii.
Šéf NATO neskôr v ukrajinskom parlamente okrem iného priblížil, že 90 percent striel pre ukrajinské systémy protivzdušnej obrany zabezpečuje program známy ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL), vytvorený Spojenými štátmi a ich spojencami.
