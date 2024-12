Šéf NATO Rutte navštívil mnohonárodnú bojovú skupinu v Bulharsku

Sofia 19. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok navštívil vojenské cvičisko v Bulharsku, kde si prezrel činnosť mnohonárodnej bojovej skupiny nasadenej v krajine. Vznikla s cieľom zabezpečiť juhovýchodné krídlo Aliancie ako odstrašujúci prvok po ruskej invázii na Ukrajinu, informuje TASR podľa agentúry AP.



Mnohonárodná bojová skupina NATO v bulharskom Novom Sele je zložená z 1200 až 1300 vojakov. Misii velia Taliani, ktorí tvoria približne polovicu skupiny. Zvyšní vojaci pochádzajú z USA, Albánska, Bulharska, Chorvátska, Grécka, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Turecka.



Očakáva sa jej posilnenie v budúcnosti až na 5000 vojakov, čo je úroveň brigády. "Táto mnohonárodná skupina pracuje na tom, aby sa rozrástla na brigádu, čím podporí bezpečnosť NATO na východnom krídle a vyšle jasný signál, že sme pripravení brániť naše krajiny spoločne," vyhlásil Rutte.



Okrem mnohonárodnej skupiny v Bulharsku NATO zriadilo podobné jednotky aj v ostatných členských štátoch východného krídla - Rumunsku, Maďarsku a SR.



Rutte na návšteve opätovne vyzval členské štáty NATO, aby naďalej poskytovali Ukrajine vojenskú pomoc, výcvik a poradenstvo, aby "jedného dňa bola dostatočne silná na začatie mierových rozhovorov, do ktorých by vstúpila z pozície sily." Členov aliancie tiež vyzval, aby investovali viac do obrany a zvýšili výrobné kapacity v obrannom priemysle.