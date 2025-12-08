Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéf NATO Rutte prijme ukrajinského prezidenta Zelenského

Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Podľa oficiálnych informácií z Ríma sa Zelenskyj nasledujúci deň stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Na rokovania, ktoré budú nasledovať po stretnutí britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a Zelenského v Londýne, boli pozvaní aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Podľa hovorkyne predsedníčky EK budú politici na večeri pravdepodobne diskutovať o prebiehajúcich snahách o mier na Ukrajine, ako aj o pôžičke EÚ na reparácie pre Ukrajinu.

Mnohí Európania sa obávajú, že Ukrajina by mohla byť v rámci aktuálneho mierového plánu USA prinútená robiť ústupky voči Rusku, čo by podľa nich mohlo v konečnom dôsledku zhoršiť bezpečnostnú situáciu v celej Európe, konštatuje DPA.
