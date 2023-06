Šéf NATO sa cez víkend zúčastní na inaugurácii Erdogana

Brusel 2. júna (TASR) - Generálny prokurátor NATO Jens Stoltenberg navštívi tento víkend Turecko, aby sa zúčastnil na inaugurácii znovuzvoleného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Stoltenbergova cesta prichádza v čase, keď narastá tlak na Erdogana, aby prestal namietať proti vstupu Švédska do NATO.



Aliancia v oficiálnom vyhlásení uvádza, že Stoltenberg sa v sobotu zúčastní inaugurácie Erdogana, ktorý bol minulý týždeň znovuzvolený na ďalšie päťročné funkčné obdobie.



Šéf NATO bude pokračovať v návšteve Turecka aj v nedeľu, keď absolvuje rokovania s tureckým prezidentom a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi krajiny.



Počas štvrtkového stretnutia ministrov obrany NATO v nórskom Osle Stoltenberg uviedol, že čoskoro navštívi Ankaru, aby presadil čo najskoršiu ratifikáciu členstva Švédska. Tento týždeň tiež absolvoval telefonát s Erdoganom.



Švédsko spolu s Fínskom požiadali o vstup do NATO vlani v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Ich žiadosti museli ratifikovať všetky členské krajiny, pričom Turecko a Maďarsko sú jedinými štátmi, ktoré ešte neschválili žiadosť Švédska. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli tohto roka.



Erdogan obvinil Švédsko, že poskytuje útočisko "teroristom", predovšetkým členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina splnila všetky podmienky pre vstup do Severoatlantickej aliancie a vyzval Turecko a Maďarsko, aby umožnili vstup Švédska do tohto vojenského obranného zoskupenia.