Šéf NATO: Spor okolo Fínska a Švédska možno nevyriešime do summitu

Na archívnej snímke fínsky prezident Sauli Niinistö Foto: Wikipedia

Helsinki 12. júna (TASR) - Spor okolo žiadostí Fínska a Švédska o vstup do NATO sa možno nepodarí vyriešiť do nadchádzajúceho summitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční koncom júna v Madride. Počas návštevy Fínska to v nedeľu vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informovala agentúra AFP.Tradične neutrálne Fínsko a Švédsko v máji, v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, oficiálne požiadali o vstup do NATO. Začiatok prístupových rokovaní však zablokovalo Turecko, ktoré tieto dve severské krajiny obviňuje z toho, že poskytujú podporu a útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).Stoltenberg sa ešte začiatkom júna vyjadril, že by chcel celú záležitosť vyriešiť ešte do summitu NATO, ktorý sa uskutoční 28.-30. júna v Madride. V nedeľu však svoje tvrdenie korigoval s tým, že madridská schôdzka lídrov nebola nikdy chápaná ako konečný termín na urovnanie sporu." povedal Stoltenberg na nedeľňajšej spoločnej tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom. Predstavitelia a členovia Aliancie podľa neho "", aby našli riešenie pre "" obavy Turecka.Tieto obavy sa podľa Stoltenberga týkajú najmä hrozby terorizmu a vývozu zbraní. "," zdôraznil.Fínsko aj Švédsko vyjadrili nad nečakanými námietkami tureckej vlády prekvapenie. Tvrdia, že Ankara ich úvahy o členstve v NATO podporovala a svoj postoj zmenila až po tom, ako o vstup oficiálne požiadali.Žiadosť o členstvo v NATO musí jednomyseľne schváliť všetkých 30 členských štátov Aliancie.zopakoval v nedeľu fínsky prezident Ninistö. Helsinki však podľa neho pristupujú k tureckým obavám so všetkou vážnosťou.Stoltenberg v pondelok odcestuje z Fínska do susedného Švédska, kde sa stretne s tamojšou premiérkou Magdalenou Anderssonovou.