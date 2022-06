Šéf NATO Stoltenberg navštívi Fínsko a Švédsko

Brusel 10. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok oznámil, že v najbližších dňoch navštívi Fínsko a Švédsko. Obe krajiny majú záujem o vstup do Severoatlantickej aliancie v dôsledku vojny, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Niekdajší nórsky premiér Stoltenberg sa plánuje v nedeľu stretnúť okrem iných s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom a ministrom zahraničných vecí Pekkom Haavistom. V pondelok by mal odcestovať do Švédska, kde sa stretne s premiérkou Magdalenou Anderssonovou, uvádza sa vo vyhlásení NATO.



Fínsko a Švédsko v máji pre obavy, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu, oficiálne požiadali o vstup do NATO. Začiatok prístupových rokovaní však zablokovalo Turecko. Ankara tvrdí, že tieto dve severské krajiny poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).