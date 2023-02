Šéf NATO Stoltenberg varoval pred silnejúcimi vzťahmi Ruska a Číny

Mníchov 17. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg varoval v piatok pred silnejúcimi vzájomnými vzťahmi Číny a Ruska. Vyzval krajiny, ktoré veria v "demokraciu a slobodu", aby v boji proti autoritárskym mocnostiam držali spolu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Čína sa po tom, čo Rusko poslalo na Ukrajinu inváznych vojakov, stavia do pozície neutrálneho štátu, ale zároveň prehlbuje vzťahy s Moskvou a ani neodsúdila ruskú inváziu.



Stoltenberg počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie povedal, že NATO "pozorne sleduje rastúce a silnejúce vzťahy Číny s Ruskom". Obe tieto krajiny majú spoločné vojenské cvičenia, ako aj námorné a letecké hliadky, pripomenul šéf Aliancie.



"Keď sa autoritárske mocnosti zbližujú a tesnejšie spolupracujú, je ešte dôležitejšie, aby sme my všetci, čo veríme v demokraciu a slobodu, držali spolu v NATO a s našimi partnermi po celom svete," vyhlásil Stoltenberg.



Povedal, že Peking pozorne sleduje vojnu na Ukrajine. "Ak tam prezident (Vladimir) Putin vyhrá, bude to mať vplyv na postoje a rozhodnutia, ktoré v Pekingu urobia," dodal.



Vojna Ruska na Ukrajine vyvoláva medzi západnými veľmocami obavy, že Čína sa môže pokúsiť o niečo podobné na Taiwane, demokratickom ostrove so samostatnou vládou, ktorý však Peking pokladá za svoje územie.



Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa začala v piatok a bude trvať do nedele, sa zúčastňujú svetoví lídri vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej a najvyššie postaveného čínskeho diplomata Wang Iho.