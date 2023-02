Šéf NATO Stoltenberg vyjadril obavy, že Čína bude vyzbrojovať Rusko

Brusel 21. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok zopakoval obavy USA, že Čína môže Rusku dodávať zbrane, ktoré mu pomôžu pokračovať vo vojne proti Ukrajine. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Túto imperiálnu dobyvačnú vojnu začal (ruský) prezident (Vladimir) Putin. Je to Putin, kto túto vojnu neustále stupňuje. Čoraz viac sa tiež obávame, že Čína možno plánuje poskytnúť ruskej vojne smrtiacu podporu," povedal Stoltenberg.



Stoltenberg hovoril po stretnutí so šéfom zahraničnej politiky EÚ Josepom Borrellom a ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom o plánoch na zvýšenie dodávok západnej munície na Ukrajinu.



Západní spojenci sa obávajú, že ukrajinskému delostrelectvu nedokážu dodávať primerané množstvo munície na odrazenie obnovenej ruskej ofenzívy. Ak sa naplnia obavy, že Čína sa chystá dodávať zbrane Rusku, mohli by zaostať v narastajúcich pretekoch v dodávkach zbraní.



Borrell uviedol, že túto otázku predniesol svojmu čínskemu kolegovi Wang Imu a dostal od neho ubezpečenie, že Čína nebude dodávať zbrane žiadnej krajine, ktorá je vo vojne. "Musíme zostať ostražití, ale pokiaľ viem, neexistujú dôkazy, že by Čína robila to, čo tvrdí, že nerobí," povedal Borrell.



Podľa Stoltenberga sa Severoatlantická aliancia dohodla, že "pomôže Ukrajine vytvoriť systém obstarávania, ktorý bude účinný, transparentný a zodpovedný", dopĺňa tlačová agentúra DPA.



NATO zorganizuje stretnutie s odborníkmi na obstarávanie z Európskej únie a Ukrajiny, aby sa uistilo, že Kyjev "má zbrane, ktoré potrebuje", dodal Stoltenberg v sídle NATO.



"Ukrajine musíme dať to, čo potrebuje, aby zvíťazila," skôr než Rusko "prevezme iniciatívu", zdôraznil Stoltenberg s tým, že Moskva v súvislosti s dodávkami zbraní pre svoju vojenskú agresiu na Ukrajine oslovuje aj Severnú Kóreu a Irán.