Šéf NATO Stoltenberg vyjadril ochotu stretnúť sa s Putinom

Berlín 23. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril pripravenosť stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a rokovať s ním o sporných otázkach vzájomných vzťahov. Podľa Stoltenberga však takáto schôdzka vyžaduje ten "správny kontext". Uviedol to v rozhovore pre tlačovú agentúru DPA, ktorý bol zverejnený v pondelok.



"Verím v dialóg s Rusko. A preto, ak na to nastane ten správny kontext, som samozrejme pripravený stretnúť sa s prezidentom Putinom," uviedol šéf NATO.



Takéto diskusie sú podľa neho obzvlášť potrebné vzhľadom na súčasné "zložité" problémy medzi Severoatlantickou alianciou a Moskvou.



Stoltenberg pripomenul, že Rusko je najväčším susedom organizácie NATO a je preto potrebné snažiť sa o zlepšenie vzájomných vzťahov. "Aj keby sme zlepšenie vzťahov s Ruskom nedosiahli, musíme zvládnuť aspoň komplikovaný vzťah s Ruskom," povedal.



Podľa Stoltenberga Aliancia v súčasnosti okrem Ruska upriamuje svoju pozornosť aj na rastúci vplyv Číny. Zdôraznil však, že obe tieto mocnosti predstavujú úplne odlišné výzvy.



"NATO si nevyrába nového protivníka. NATO len uznáva skutočnosť, že nárast moci Číny má svoje dôsledky. A sú s ním spojené isté príležitosti aj výzvy," povedal Stoltenberg pre DPA.



V tejto súvislosti upozornil na mocenské ambície Pekingu v oblasti Juhočínskeho mora, ale aj na veľké čínske investície do infraštruktúry európskych krajín, či na aktivity Číny v Afrike, Arktíde alebo v kybernetickom priestore. "Musíme pochopiť, aké to má bezpečnostné dôsledky," vyjadril sa šéf NATO.