Šéf NATO: Trumpa je potrebné oceniť, Zelenskyj musí napraviť vzťahy

Brusel 1. marca (TASR) - Aby na Ukrajine zavládol trvalý mier je potrebné, aby Ukrajina, Spojené štáty a Európa držali spolu, vyhlásil v sobotu generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval, aby napravil vzťahy s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Ich piatkovú výmenu názorov v Bielom dome označil Rutte za veľmi nešťastnú, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Šéf NATO sa takto vyjadril deň po tom, čo v Oválnej pracovni Bieleho domu došlo v priamom prenose k slovnej roztržke medzi Zelenským na jednej strane a Trumpom a jeho viceprezidentom J. D. Vanceom na strane druhej. Obaja Zelenského okrem iného obvinili, že nie je dostatočné vďačný za pomoc poskytnutú Ukrajine vo vojne rozpútanej Ruskom.



"Už dvakrát som telefonoval s prezidentom Zelenským. Povedal som mu toto: musíme držať spolu, Spojené štáty, Ukrajina a Európa, aby sme na Ukrajine dosiahli trvalý mier," uviedol Rutte v rozhovore pre stanicu BBC.



Obsah telefonických rozhovorov bližšie odmietol komentovať, Zelenskému však podľa svojich slov povedal, že "je dôležité, aby našiel spôsob, ako napraviť vzťahy" s Trumpom a jeho administratívou a taktiež rešpektovať to, čo americký prezident pre Ukrajinu doteraz urobil.



Rutte pripomenul, že Trump počas svojej prvej vlády schválil predaj protitankových raketových systémov Javelin Ukrajine, čo jej umožnilo "brániť sa", keď Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu v plnom rozsahu. "Trumpa musíme naozaj oceniť," dodal Rutte.



Trump po predčasne zrušenom stretnutí v Bielom dome na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Zelenskyj "zneuctil Spojené štáty americké v ich drahocennej Oválnej pracovni". Po slovnom konflikte bola následne zrušená plánovaná tlačová konferencia Trumpa a Zelenského a ukrajinského prezidenta požiadali, aby odišiel.



Napriek výmene sa Zelenskyj neskôr pre televíziu Fox News vyjadril, že verí, že vzťahy s USA možno napraviť. Odmietol sa však ospravedlniť a povedal, že si nie je istý, že urobil niečo zlé. Povedal, že by si želal, aby k výmene názorov nedošlo pred novinármi.



Lídrovi napadnutej krajiny po roztržke s americkými predstaviteľmi vyjadrili podporu mnohí európski lídri. Veľká časť z nich sa v nedeľu zúčastní na summite, ktorý zvolal britský premiér Keir Starmer.



Zelenskyj medzičasom v sobotu podľa svojho hovorcu pricestoval do Londýna, kde sa ešte v tento deň popoludní stretne s premiérom Starmerom. V nedeľu ho prijme britský kráľ Karol III. a zúčastní sa aj na onom summite lídrov viac než desiatich európskych krajín. Prítomní by mali byť aj predsedovia Európskej komisie a Európskej rady a generálny tajomník NATO.