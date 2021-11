Šéf NATO varoval Rusko pred agresívnymi krokmi na hraniciach Ukrajiny

Brusel 15. novembra (TASR) - Šéf Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v pondelok varoval Moskvu pred "agresiou" voči Ukrajine. Reagoval tak na "rozsiahle a neobvyklé zhromažďovanie ruských ozbrojených síl", ktoré spozorovali v posledných týždňoch na ukrajinskej hranici. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"NATO je ostražité. Veľmi pozorne túto situáciu monitorujeme," povedal Stoltenberg po stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.



"Akákoľvek ďalšia provokácia alebo agresívne akcie Ruska v nás vyvolajú vážne znepokojenie. Vyzývame Rusko, aby bolo vo svojich vojenských aktivitách transparentné," doplnil Stoltenberg.



Dodal, že je "dôležité zabrániť ďalšej eskalácii situácie a zmierniť napätie".



Spojené štáty už spojencom oznámili, že sú vážne znepokojené najnovším sústreďovaním ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý týždeň povedal, že "by bolo vážnou chybou, keby Rusko zopakovalo to, čo urobilo v roku 2014", keď obsadilo a anektovalo ukrajinský Krymský polostrov.



Aj nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo Moskvu, aby na ukrajinskej hranici zachovalo "zdržanlivosť".



Rusko už na jar tohto roku zhromaždilo na spomínanej hranici obrovský počet svojich vojakov, čo pôsobilo tak, že sa chystá podniknúť zásah na Ukrajine.



Šéf ukrajinskej diplomacie Kuleba v pondelok vyhlásil, že najnovšie pohyby a presuny sú pokračovaním ruského nátlaku na Kyjev.



"Z pohľadu Ukrajiny to, čo v súčasnosti vidíme na hranici, nie je len obyčajné sústredenie vojakov, pretože Rusko už na jar zhromaždilo armádu na našich hraniciach a odvtedy sa odtiaľ v skutočnosti (celkom) nestiahli," uviedol.



"Teraz sme svedkami zhoršujúcej sa situácie, keď Rusko predvádza, že dokáže rýchlo aktivovať už zhromaždených vojakov aj výzbroj a že ruské vedenie počíta s každou z možností vrátane tej vojenskej," domnieva sa Kuleba.



Ukrajinský minister povedal, že Kyjev sa spolieha na úzku koordináciu so svojimi západnými spojencami a že spoločne "s nimi podnikne opatrenia, ktoré pomôžu Rusko odstrašiť a zabrániť najhorším scenárom" vývoja.



Na východe Ukrajiny sa už pred siedmimi rokmi začal konflikt s proruskými separatistami, ktorých podporuje Moskva.