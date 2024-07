Šéf NATO víta plán umiestniť strely USA v Nemecku

Washington 11. júla (TASR) - Rozmiestnenie amerických striel dlhého doletu v Nemecku potvrdzuje záväzok Washingtonu k zachovaniu euroatlantickej bezpečnosti, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa neho to tiež demonštruje skutočnosť, že Aliancie funguje na báze odstrašujúcich prostriedkov, informuje stanica BBC.



USA a Nemecko v stredu v spoločnom vyhlásení vo Washingtone uviedli, že Spojené štáty posilnia ochranu partnerských krajín NATO v Európe. Za týmto účelom budú v Nemecku od roku 2026 dočasne umiestnené riadené strely typu Tomahawk a ďalšie zbrane dlhého dosahu.



V dokumente sa tiež spomínajú protilietadlové rakety SM-6 a novo vyvíjané nadzvukové zbrane, "ktoré majú výrazne väčší dosah ako súčasné pozemné systémy v Európe".



Nemecký kancelár Olaf Scholz tento plán privítal s tým, že dokonale zapadá do bezpečnostnej stratégie vlády v Berlíne a označil to za krok zvýšenie odstrašenia voči Rusku.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ho, naopak, kritizoval a tvrdí, že rozhodnutie o umiestnení amerických striel v Nemecku naznačuje "postupné kroky smerom k studenej vojne". "Vracajú sa všetky atribúty studenej vojny s priamou konfrontáciou," varoval Peskov. Predmetný plán podľa neho navyše dal Rusku "dôvod, aby sa spojilo" a "splnilo všetky ciele" svojho vojenského ťaženia na Ukrajine.



AFP v tejto súvislosti pripomína, že v 80. rokoch minulého storočia - na vrchole studenej vojny - umiestnili USA balistické strely v Západnom Nemecku, čo vyvolalo rozsiahle demonštrácie, na ktoré prišli státisíce ľudí.