Šéf NATO vyzval Južnú Kóreu, aby zvýšila vojenskú podporu Ukrajine

Soul 30. januára (TASR) — Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval v pondelok Južnú Kóreu, aby zintenzívnila podporu Ukrajiny vo vojenskej oblasti. Jednou z možností podľa neho je, aby jej vláda prehodnotila svoju politiku nevyvážania zbraní do štátov, ktoré sú vo vojne, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Stoltenberg poukázal na krajiny ako Nemecko a Nórsko, ktoré sa dlhodobo držali tejto politiky, no revidovali ju po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vo februári minulého roka rozhodol, že zaútočí na Ukrajinu.



"Ak veríme v slobodu a demokraciu, ak nechceme, aby zvíťazila autokracia a totalita, potom potrebujú zbrane," povedal v prejave v Soule



AFP pripomína, že Južná Kórea je v globálnom meradle čoraz dôležitejším vývozcom zbraní a nedávno podpísala dohody o predaji stoviek tankov európskym krajinám vrátane Poľska, ktoré je členom NATO. Juhokórejské zákony však zakazujú vývoz zbraní do krajín, ktoré sú zapojené do aktívneho konfliktu, čo sťažuje poskytovanie zbraní priamo Kyjevu. Soul však už Ukrajine poskytol nesmrtiacu a humanitárnu pomoc.



Južná Kórea minulý rok takisto otvorila svoju prvú diplomatickú misiu pri NATO.



Stoltenberg ďalej uviedol, že je ťažké povedať, kedy sa konflikt na Ukrajine skončí. Putin sa podľa neho pripravuje na "ďalšiu vojnu" a aktívne získava zbrane od krajín vrátane Severnej Kórey. Tá posielanie zbraní Rusku popiera.



Soul je prvou zastávkou šéfa NATO na jeho ázijskom turné; v utorok odlieta do Japonska. Cieľom jeho cesty je posilnenie väzieb so spojencami v tomto regióne v čase vojny na Ukrajine a rastúcej konkurencii Číny.