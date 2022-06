Šéf NATO vyzval na dodanie ďalších ťažkých zbraní Ukrajine

Haag 15. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok večer povedal, že Ukrajina by mala dostať ďalšie ťažké zbrane, aby dokázala odolať ruskej agresii na východe krajiny. Šéf NATO sa tak vyjadril po tom, ako v Haagu absolvoval stretnutie s premiérmi šiestich krajín - Dánska, Belgicka, Rumunska, Poľska, Lotyšska a Holandska, ktoré sa konalo v rámci príprav madridského summitu NATO. Informovala o tom agentúra AFP.



"Áno, Ukrajina by mala mať viac ťažkých zbraní," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii v Haagu. Dodal, že NATO už v tomto smere "navyšuje" dodávky pomoci a spresnil, že predstavitelia Aliancie sa v stredu stretnú v Bruseli, aby spoločne skoordinovali ďalšiu pomoc pre Ukrajinu vrátane zásielok ťažkých zbraní.



"Sú na tom (Ukrajinci) absolútne závislí, aby boli schopní brániť sa ruskej invázii," povedal šéf NATO.



AFP pripomína, že Ukrajina už viackrát prosila Západ o ťažké zbrane s tým, že sú pre ňu nevyhnutné na zatlačenie ruských síl.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v Haagu vyjadril ľútosť nad tým, že Západ "nerobí dosť" pre pomoc Ukrajine. "Neurobili sme dosť na obranu Ukrajiny, pre pomoc ukrajinskému ľudu, na podporu ich slobody a suverenity," povedal. "A to je dôvod, prečo vás vyzývam, prečo vás žiadam, aby ste urobili oveľa viac pre dodanie zbraní, delostrelectva na Ukrajinu. Potrebujú to na obranu svojej krajiny," dodal poľský premiér.