Šéf nemeckého súdu vyjadril znepokojenie z migračnej politiky krajiny

Berlín 29. júna (TASR) - Predseda Najvyššieho správneho súdu v Nemecku v sobotu vyjadril obavy v súvislosti s imigračnou politikou novej vlády. Na je základe je možné odmietať migrantov priamo na hraniach, aj keď požiadajú o azyl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Berlínsky súd začiatkom júna označil kroky vlády v oblasti migrácie za nezákonné. Išlo o prípad troch Somálčanov, ktorých úrady vrátili do Poľska 9. mája z pohraničného mesta Frankfurt nad Odrou. Podľa súdu mali úrady postupovať v súlade s dublinskou dohodou EÚ pre azylové prípady. Na jej základe polícia nemôže odmietnuť žiadateľov o azyl na hranici, ale úrady musia začať návratový proces, aby ich mohli odovzdať do krajiny, kde prvýkrát vstúpili na územie EÚ.



Napriek rozhodnutiu súdu vláda kancelára Friedricha Merza opatrenie považuje prípad v súlade so zákonom. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt ho označil ako „ojedinelý“.



Predseda Spolkového správneho súdu Andreas Korbmacher v sobotu v denníku Handelsblatt upozornil, že Dobrindtovo vyhlásenie „nie je úplne správne“. Ak v neprospech vládnej politiky rozhodne aj ďalší súd, „kancelár a minister vnútra budú musieť rozhodne zvážiť, do akej miery môžu ešte stále presadzovať svoj pôvodný názor,“ povedal Korbmacher.



Vláda trvala na tom, že tento prípad sa vzťahoval len na troch Somálčanov a nie na ďalšie odmietnuté osoby. Korbmacher však vysvetlil, že berlínsky súd má v tomto prípade definitívnu právomoc v dôsledku politického úsilia o urýchlenie prípadov týkajúcich sa migrácie. „Politici to zámerne upravili tak, aby sa v takýchto konaniach rýchlo dospelo ku konečnému rozhodnutiu,“ povedal Korbmacher. „Ministerstvo vnútra sa teraz preto dostáva do problémov,“ dodal sudca.