Šéf nemeckej armády chce protiraketový obranný štít

Berlín 22. marca (TASR) - Šéf nemeckých ozbrojených síl, generálny inšpektor Carsten Breuer, vyzval na rýchle vybudovanie protiraketovej obrany pre potenciálnu hrozbu zo strany Ruska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Máme päť až osem rokov. Počas tohto obdobia musíme vytvoriť systém protiraketovej obrany. Iná možnosť neexistuje," povedal Breuer v piatok pre noviny mediálnej skupiny Funke Mediengruppe.



"Domnievame sa, že Rusko bude schopné viesť vojnu proti členským štátom NATO v horizonte piatich až ôsmich rokov. Dovtedy musíme byť aj my v Nemecku v pozícii, aby sme takýto útok dokázali odraziť," uviedol Breuer.



Podľa jeho slov sa ruský prezident Vladimir Putin netají zámermi voči Západu a dodal, že útok na západné krajiny je zatiaľ iba najhorším možným scenárom. Nevylúčil, že sa to môže udiať "v celom spektre možností - od kybernetických útokov až po drony a rakety". Zároveň odmietol vyhlásenia v Nemecku o umožnení zmraziť konflikt na Ukrajine.



"Zmrazenie vojny predpokladá akceptovanie tejto skutočnosti na oboch stranách. Na svete sotva existuje zmrazený konflikt, ktorý by sa znova nerozhorel. Súčasná vojenská situácia na Ukrajine spôsobuje, že zmrazenie vojny sa nerysuje ako možné, ani ako žiaduce," povedal Breuer.



Reagoval na vyjadrenia, ktoré začiatkom marca predniesol v parlamente Rolf Mützenich, šéf parlamentnej skupiny sociálnych demokratov (SDD) kancelára Olafa Scholza.



"Nenastal azda čas, aby sme nehovorili len o tom, ako viesť vojnu, ale aby sme sa zamysleli aj nad tým, ako vojnu zmraziť a neskôr ju ukončiť?" položil si Mützenich rečnícku otázku. Uviedol, že opozícia vytrhla niektoré časti jeho vyhlásenia z kontextu, pričom on neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v hraniciach spred anexie Krymu Ruskom v roku 2014.