Šéf nemeckej BND: Putin konfliktom na Ukrajine vyhlásil vojnu Západu

Berlín 17. októbra (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu je vyhlásením vojny celému západnému demokratickému svetu. Povedal to v pondelok šéf nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) Bruno Kahl. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky nemeckej televízie RTL.



Kahl to uviedol na verejnom zasadnutí Parlamentného kontrolného grémia Spolkového snemu (PKGr), ktoré má na starosti nemecké tajné služby.



Ruský prezident bude podľa šéfa BND aj naďalej používať násilie na dosiahnutie politických cieľov - tak, ako to robil aj v Čečensku, Gruzínsku, Sýrii, na Kryme a Donbase. Kahl takisto vyjadril presvedčenie, že konflikt bude pokračovať aj na budúci rok, pretože žiadna zo strán "nie je ochotná vzdať sa územia".



Udalosti ako vojna na Ukrajine podľa Kahla potvrdzujú, prečo Nemecko potrebuje tajné služby. Za ďalšie veľké hrozby označil "autokratickú Čínu", ktorá sa stáva superveľmocou.



Šéfka nemeckej Vojenskej kontrarozviedky (MAD) Martina Rosenbergová povedala, že činnosť čínskych tajných služieb voči nemeckej armáde "už roky dosahuje vysokú úroveň".



Témy zasadaní PKRg bývajú obyčajne utajené. Raz ročne však býva vypočutie šéfov nemeckých spravodajských služieb verejné, pripomína DPA.