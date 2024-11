Šéf nemeckej BND varuje pred zasahovaním Ruska do volieb

Berlín 28. novembra (TASR) - Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) očakáva, že Rusko sa pokúsi ovplyvniť voľby do Spokového snemu (Bundestag), ktoré sa budú konať vo februári 2025. Podľa agentúry DPA na to upozornil riaditeľ BND Bruno Kahl, keď v stredu v Berlíne vystúpil na podujatí organizovanom Nemeckou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.



Kahl konštatoval, že volebný proces v Nemecku je odolný voči ovplyvňovaniu. Upozornil však, že účasť Ruska na procese formovania politickej mienky už bola zaznamenaná, a to v tohtoročných krajinských voľbách.



Podľa Kahla sú názory obyvateľov Nemecka na pálčivé témy - napr. na koronavírusovú pandémiu či zmenu klímy - Kremľom pozorne sledované a analyzované a Rusko živí konflikty, ktoré v spoločnosti kvôli týmto témam vznikajú.



Kahl opäť varoval pred ruskými hybridnými útokmi na Nemecko a alianciu NATO, pričom poznamenal, že pripravenosť Moskvy na ďalšiu takúto eskaláciu dosiahla bezprecedentne vysokú úroveň. V súvislosti s tým sa Kahl obáva pravdepodobného ďalšieho zhoršenia situácie.