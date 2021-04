Šéf nemeckej CDU vyzval na sprísnenie lockdownu v Nemecku

Aachen 5. apríla (TASR) - Šéf nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet vyzval na sprísnenie lockdownu s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu v krajine. Podľa Lascheta je potrebné obmedziť súkromné stretnutia, zaviesť nočné zákazy vychádzania a zvýšiť počet zamestnancov pracujúcich z domu.



Predseda CDU to uviedol počas návštevy vakcinačného centra v západonemeckom Aachene, informovala agentúra Reuters.



Laschet zdôraznil, že prísnejšie reštrikcie budú potrebné dovtedy, pokým sa nezačnú v praxi prejavovať výsledky hromadného očkovania.



"Sme veľmi blízko cieľa. Na posledné metre ale potrebujeme zvýšiť svoje úsilie a práve na toto dnes vyzývam," vyhlásil Laschet, premiér najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, pokladaný za možného nástupcu kancelárky Angely Merkelovej na čele nemeckej vlády.



Podľa Lascheta treba v súčasnej situácii konať rýchlo. Apeloval preto na skorší termín rokovania kancelárky s krajinskými premiérmi, aktuálne naplánovaného na 12. apríla, ktoré by sa podľa neho malo uskutočniť ešte tento týždeň. Na schôdzke by sa malo hovoriť o ďalšom postupe v boji proti pandémii.



Nemecká očkovacia kampaň je v porovnaní s mnohými krajinami vrátane USA či Británie relatívne pomalá. V priebehu apríla sa má však jej tempo zvýšiť po tom, ako začne vakcíny aplikovať aj približne 35.000 praktických lekárov. Neskôr sa k nim majú pridať i špecialisti a súkromní či podnikoví lekári.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok prisľúbil, že do začiatku mája by malo byť zaočkovaných približne 20 percent obyvateľov Nemecka.



Za prvé tri mesiace očkovacej kampane v krajine sa podľa Spahna podarilo zaočkovať približne 10 percent obyvateľstva, tempo sa však v najbližších týždňov výrazne zvýši. "Ďalších 10 percent sa nám podľa očakávaní podarí zaočkovať v priebehu mesiaca," vyhlásil Spahn počas návštevy vakcinačného centra v Berlíne.



Podľa pondelkovej bilancie sa počet prípadov nákazy v Nemecku zvýšil o takmer 8500, zatiaľ čo počet úmrtí vzrástol o 50, píše agentúra Reuters.