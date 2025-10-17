< sekcia Zahraničie
Šéf nemeckej diplomacie privítal plánovanú schôdzku Trumpa s Putinom
Wadephul poznamenal, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode.
Ankara 17. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul privítal v piatok plánovanú schôdzku medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Domnievam sa, že je to v podstate pozitívny vývoj, pretože rokovania konečne pokračujú,“ povedal šéf nemeckej diplomacie počas letu do Turecka. Ide o jeho prvú návštevu Ankary od nástupu do funkcie v máji tohto roka.
Wadephul poznamenal, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode. Štvrtkové oznámenie o plánovanej schôdzke Trump - Putin v Budapešti podľa neho ukazuje Trumpov „jasný zámer vstúpiť do fázy vyjednávaní medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Washington i Moskva vyjadrili nádej, že avizované stretnutie bude možné uskutočniť počas nasledujúcich dvoch týždňov, pripomína DPA.
Na otázku, či by bolo vhodné, aby bol Putin, na ktorého je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (IC), privítaný v Maďarsku, teda členskom štáte EÚ, Wadephul odpovedal: „Pokiaľ sa to deje s jasným cieľom viesť mierové rokovania, je to prijateľné.“
Dodal však, že podľa neho neúspech predchádzajúceho summitu medzi Putinom a Trumpom v auguste na Aljaške ukázal, že na napredovanie mierového procesu sú potrebné jasné kroky.
