Šéf nemeckej diplomacie si uctil obete holokaustu v Jeruzaleme

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Nový nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľu pri pamätníku Jad va-Šem v Jeruzaleme vyjadril „zdesenie a hanbu“ v súvislosti so zodpovednosťou svojej krajiny za holokaust. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Wadephul, ktorý sa svojho úradu ujal tento týždeň, uviedol, že Nemecko je zodpovedné za to, aby „pamätalo na obete“, aby „ctilo preživších“ a poučilo sa zo zločinov holokaustu.



Šéf nemeckej diplomacie si šesť miliónov židovských obetí nacistického režimu v Nemecku následne pripomenul položením venca v Sieni spomienok pamätníka Jad Va-šem, píše DPA.



„So zdesením a hanbou tu stojím ako nemecký minister zahraničných vecí,“ povedal Wadephul.



„Toto miesto nám, Nemcom, znova a znova pripomína, že monštruóznosť holokaustu bola nariadená v Nemecku, plánovaná Nemcami a vykonaná Nemcami,“ dodal.



Wadephul pricestoval v sobotu do Izraela v rámci svojej prvej zahraničnej návštevy na poste šéfa diplomacie. Stretol sa s príbuznými rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.



Po návšteve pamätníka holokaustu má Wadephul naplánované rokovanie s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom a premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Šéf nemeckej diplomacie ešte krátko pred svojím odletom do Izraela vyzval na urýchlené rokovania o prímerí medzi Izraelom a Hamasom vzhľadom na katastrofickú situáciu v Pásme Gazy.



„Humanitárna situácia v Pásme Gazy sa teraz stala neznesiteľnou,“ poznamenal Wadephul. „Preto sú seriózne rokovania o prímerí, zamerané na prepustenie všetkých rukojemníkov a zabezpečenie pomoci ľuďom v Gaze, naliehavo potrebné,“ dodal.



Wadephul tiež zopakoval podporu Berlína pre dvojštátne riešenie konfliktu. „Predstava dvojštátneho riešenia, v ktorom palestínsky štát existuje v mierovom spolunažívaní po boku Izraela – nech sa to zdá akokoľvek vzdialené – zostáva najlepšou šancou na mier a bezpečnosť pre Izrael i jeho susedov,“ povedal.



Dvojštátne riešenie odmietajú ako hnutie Hamas, tak aj Benjamin Netanjahu, pripomína DPA.