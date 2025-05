Šéf nemeckej diplomacie vyzval Putina, aby prišiel do Istanbulu

Berlín 14. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval v stredu ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa zúčastnil na plánovaných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Ukrajina preukázala všetku ochotu zrealizovať prímerie a mierové rokovania bez predchádzajúcich podmienok,“ povedal Wadephul na pôde nemeckého parlamentu.



"Teraz očakávame od pána Putina, aby prišiel k rokovaciemu stolu,“ dodal. Podľa neho každý, kto chce mier v Európe, musí rokovať teraz a „na ťahu je pán Putin“.



Putin minulý týždeň vyzval na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule. Na to zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že do Istanbulu pricestuje vo štvrtok 15. mája osobne, a na to isté vyzval aj Putina. Ruský prezident však nepovedal, že sa na rokovaniach sám zúčastní, a doteraz nie je jasné, kto tam bude Rusko zastupovať.