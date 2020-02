Šéf nemeckej diplomacie vyzval S.Arábiu, aby sa venovala reformám

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v piatok Saudskú Arábiu, aby sa venovala ďalším sociálnym a hospodárskym reformám. Maas to povedal v Berlíne počas stretnutia so saudskoarabským partnerom Fajsalom bin Farhánom, píše agentúra DPA.



"O modernizácii vo vašej krajine ste poskytli ďalšie informácie a tieto kroky výslovne uznávame," povedal Maas na spoločnej tlačovej konferencii s princom. "Sú spojené s hospodárskym vývojom a taktiež - toto je veľmi dôležité - so sociálnym a spoločenským vývojom," dodal.



Vzťahy medzi Nemeckom a Saudskou Arábiou utrpeli v októbri 2018 po vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, po ktorej Berlín zastavil vývoz zbraní do arabského kráľovstva, doplnila DPA.



Saudská Arábia je terčom medzinárodnej kritiky za účasť na dlhoročnej občianskej vojne v Jemene, otázna je taktiež hostiteľská pozícia na ropu bohatého konzervatívneho kráľovstva v prípade novembrového summitu skupiny G20.



Princ Fajsal bin Farhán zasa naliehal na ukončenie zbrojného embarga. Maas argumentoval, že embargo sa vzťahuje na všetky krajiny zúčastňujúce sa na konflikte v Jemene.



Saudskoarabský princ namietal, že jeho kráľovstvo nesie zodpovednosť za bezpečnosť v regióne a za získavanie zbraní. "Nakúpime ich, kde sa bude dať," dodal.



Šéfovia diplomacií ďalej prediskutovali ďalšie medzinárodné témy, ako sú kríza v Sýrii a Líbyi, ako aj odstupovanie Iránu od medzinárodnej jadrovej dohody.