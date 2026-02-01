< sekcia Zahraničie
Šéf nemeckej diplomacie Wadephul navštívi Áziu a Tichomorie
Wadephul začne cestu pondelkovou návštevou Singapuru, po ktorej nasledujú návštevy Nového Zélandu, Tongy, Austrálie a Bruneja.
Berlín 1. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok odštartuje päťdňovú návštevu juhovýchodnej Ázie a Tichomoria, kde sa bude snažiť prehĺbiť spojenectvá s viacerými krajinami, vrátane Austrálie či Nového Zélandu. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
V čase, keď hrozí, že mocenská politika nahradí silu zákona, „musíme rozšíriť našu globálnu sieť silných partnerstiev v súlade s našimi kľúčovými záujmami“, vyhlásil šéf nemeckej diplomacie pred svojim odchodom.
Wadephul začne cestu pondelkovou návštevou Singapuru, po ktorej nasledujú návštevy Nového Zélandu, Tongy, Austrálie a Bruneja. Podľa ministra zdieľa všetkých päť krajín túžbu Nemecka po stabilnom medzinárodnom poriadku a záväzok Berlína k multilateralizmu.
Šéf nemeckej diplomacie opísal Indo-Pacifik ako región s dôležitými partnermi v oblasti obstarávania strategicky dôležitých surovín. Je to tiež región, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní námorných ciest, globálnych dodávateľských reťazcov a hospodárskeho rozvoja, vyhlásil Wadephul.
Podľa DPA sa minister bude takisto snažiť zintenzívniť vzťahy so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a s PIF (Fórum tichomorských ostrovov).
Wadephul tiež vyjadril nádej, že počas návštevy získa podporu pre kandidatúru Nemecka na nestále miesto v Bezpečnostnej rade OSN v budúcom roku.
