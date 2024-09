Šéf nemeckej polície vyzval na zásahy proti zločinom na internete

Berlín 22 septembra (TASR) - Prezident nemeckého Spolkového úradu kriminálnej polície (BKA) Holger vyzval na ráznejší postup polície a prokuratúry proti online zločinom z nenávisti. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Situácia je veľmi napätá," uviedol Münch. Podľa jeho slov politici na miestnej úrovni nevznášajú obvinenia pre online útoky, stalo sa to len v 11 percentách všetkých prípadov. "To je príliš málo. Zrejme chýba dôvera," povedal.



"Preto musíme vyslať signál, že orgány činné v trestnom konaní sú schopné takéto priestupky sústavne stíhať," vysvetlil. Problematický obsah na sociálnych médiách podľa jeho vyjadrenia prispieva k radikalizácii.



"Vidíme, že polarizácia sa neustále zvyšuje a že viac zločinov pácha aj ľavica. Napríklad od začiatku mája do konca júla sme napočítali 18 fyzických zranení, nebezpečných fyzických zranení a podpaľačských útokov proti príslušníkom AfD. Ale najčastejšie sú stále napádaní predstavitelia Strany zelených. Na druhom mieste však nasleduje AfD," povedal Holger Münch v rozhovore pre spravodajstvo Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Podľa štatistiky z mája politicky motivovaný zločin v Nemecku v roku 2023 dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2001 - celkovo 60.028 prípadov. Pravicovo motivovaných trestných činov bolo o 23 percent viac ako rok predtým (28.945, z toho 1270 násilných), ľavicové vzrástli o 11 percent (7777, z toho 916 násilných).



"Máme tu evidentne rozpoznateľné riziká pre spoločnosť, z tohto dôvodu musia byť zavedené zodpovedajúce povinnosti pre sociálne médiá, aby ich poskytovatelia sami vyhľadávali, nahlasovali a mazali trestný obsah," povedal Holger Münch.



Ak ľudia dostanú len jednostranné informácie, zo sociálnych médií sa stane "stroj na radikalizáciu", varoval.



Za problém označil doterajšie výsledky nariadenia EÚ o digitálnych službách (Digital Service Act - DSA), ktoré poskytovateľom prikazuje oznamovať kriminálny obsah. Nemecký BKA dostal v priebehu roka len 61 oznámení, čo považuje za katastrofálne málo. "Nemôžeme presadzovať iný postup, pretože neexistuje systém pokút," dodal.