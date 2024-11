Šéf nemeckej špionáže: Putin sa spolieha na zlyhanie NATO

Berlín 28. novembra (TASR) - Šéf nemeckej rozviedky (BND) Bruno Kahl v stredu varoval pred rastúcim počtom ruských hybridných útokov na Nemecko a NATO. Ich základným cieľom je otestovať Alianciu v nádeji, že zlyhá. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Kahl na podujatí Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy (DGAP) v Berlíne uviedol, že podľa expertov BND majú vysokopostavení predstavitelia ruského ministerstva obrany zrejme pochybnosti o účinnosti kolektívnej obrany členov NATO a ako by v prípade závažnej situácie obstála.



"V súčasnosti neexistujú dôkazy o konkrétnych vojnových zámeroch Ruska. Ak sa však takéto názory presadia vo vládnej centrále v Moskve, riziko vojenskej konfrontácie v najbližších rokoch tiež vzrastie," povedal Kahl.



"Určite nie je cieľom expanzívne získavanie území," povedal Kahl, ale cieľom (ruského prezidenta Vladimira) Putina je, aby NATO ako obranná aliancia zlyhalo.



Pred vojenskou konfrontáciou s NATO by Kremeľ pravdepodobne najprv pohrozil Európe - "súčasťou toho je aj občasné počuteľné jadrové dunenie", povedal Kahl.



Rusko chce údajne otestovať ochotu pomôcť pred útočnou konfrontáciou a odradiť jednotlivých spojencov od spoločnej politickej línie a obrany. Moskva by sa tak pokúsila rozdeliť NATO ešte pred začiatkom prípadnej vojny, varoval šéf BND.



"Kremeľ zrejme predpokladá, že Západ má vo svete, ktorý sa vyznačuje mnohými konfliktmi, problém nájsť správne spoločné odpovede," dodal Kahl.



Pripravenosť Moskvy na ďalšiu takúto eskaláciu dosiahla bezprecedentne vysokú úroveň, poznamenal Kahl. To zvyšuje riziko, že NATO bude musieť pristúpiť ku kolektívnej obrane niektorého z členov, a dodal, že je pravdepodobné ďalšie zhoršenie situácie.



S nárastom ruského vojenského potenciálu sa "priama vojenská konfrontácia s NATO stáva pre Kremeľ možným postupom", povedal Kahl. Domnieva sa, že ruské ozbrojené sily budú pravdepodobne do konca desaťročia personálne aj materiálne schopné uskutočniť útok proti NATO.