Šéf newyorského Fedu J. Williams očakáva ďalšie znižovanie sadzieb
Williams sa vo svojich poznámkach nevenoval eskalácii konfliktu v Iráne.
Autor TASR
New York 3. marca (TASR) - Šéf newyorskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) John Williams počíta s ďalším znížením úrokových sadzieb, ak sa inflačné tlaky v súlade s očakávaniami zmiernia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Menová politika je v súčasnosti dobre pripravená na podporu stabilizácie trhu práce a návrat inflácie k nášmu cieľu 2 %,“ uviedol Williams podľa textu prejavu, s ktorým vystúpi v utorok na konferencii vo Washingtone. Ak sa bude inflácia vyvíjať očakávaným smerom, ďalšie zníženie sadzieb bude opodstatnené, aby sa zabránilo neúmyselnému sprísneniu menovej politiky, dodal. Williams sa vo svojich poznámkach nevenoval eskalácii konfliktu v Iráne.
Fed minulý rok znížil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o tri štvrtiny percentuálneho bodu na úroveň 3,50 % až 3,75 % v snahe podporiť trh práce a zároveň udržať dostatočnú mieru kontroly nad ekonomikou, aby nasmeroval infláciu späť k cieľovej hodnote. Americké hospodárstvo stojí na pevných základoch a tento rok by malo vzrásť o 2,5 %, „podporované stimulmi z fiškálnej politiky, priaznivými finančnými podmienkami a robustnými investíciami do umelej inteligencie“, priblížil šéf newyorského Fedu. Trh práce sa podľa neho stabilizoval a nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku mierne klesnúť.
Clá pôsobili ako významný hnací motor inflácie, ich vplyv by však mal v polovici tohto roka ustúpiť a inflácia meraná indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) by mala tento rok klesnúť na 2,5 %, kým sa v roku 2027 opäť ustáli na cieľovej úrovni 2 %, uzavrel Williams. V decembri minulého roka sa index PCE pohyboval na úrovni 2,9 %.
