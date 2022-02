Stensones: Rusko je pripravené na širokú škálu operácií na Ukrajine

Oslo 11. februára (TASR) - Rusko je operačne pripravené uskutočniť širokú škálu vojenských operácií na Ukrajine a Kremľu už stačí len vydať príslušný rozkaz. Uviedol to v piatok šéf nórskej vojenskej spravodajskej služby (NIS) Nils Andreas Stensones. Informovala o tom agentúra AFP.



"Rusi majú všetko, čo potrebujú na to, aby vykonali akúkoľvek akciu; od menšej invázie na východe (Ukrajiny) cez menšie útoky na Ukrajine až po úplnú inváziu s možnou okupáciou celej krajiny alebo jej častí," uviedol viceadmirál Stensones.



"Teraz je na (ruskom) prezidentovi Putinovi, aby sa rozhodol, či chce pokračovať alebo nie," dodal šéf nórskej vojenskej rozviedky.



Šéf NIS tieto slová povedal počas prezentácie výročnej správy nórskych spravodajských služieb o hodnotení aktuálnych hrozieb. Podľa Osla má Moskva na hranici s Ukrajinou zhromaždených už "viac ako 150.000 príslušníkov bojových jednotiek" spolu s "najvyspelejšími zbraňami" a všetkou potrebnou logistikou.



"Je veľmi ťažké povedať, či je (útok) pravdepodobný alebo nepravdepodobný, pretože rozhodnutie je výlučne na ruskom prezidentovi," myslí si Stensones.



Západné štáty sa obávajú, že Rusko pripravuje inváziu na Ukrajinu, hoci to Moskva popiera. Už od roku 2014 však na východe Ukrajiny prebieha konflikt medzi separatistami podporovanými Ruskom a ukrajinskými silami.