Šéf NRA presadzujúcej právo nosiť zbraň je vinný z korupcie

New York 24. februára (TASR) - Súdna porota v New Yorku v piatok potvrdila, že bývalý vplyvný lobista Wayne LaPierre a ďalší predstavitelia vplyvnej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) sú vinní z korupcie. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Porota o výroku rozhodovala týždeň, v piatkovom vyhlásení to uviedla generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová. Potvrdila, že LaPierre zneužíval svoju pozíciu v NRA pre osobný prospech a lukratívne zákazky priateľom a príbuzným, vrátane miliónových výdavkov na cestovanie, súkromné lietadlá a drahé oblečenie.



NRA spôsobil škodu vo výške 5,4 milióna dolárov, časť z nej už splatil a zaplatiť jej ešte musí 4,35 milióna dolárov. Porota tiež potvrdila, že bývalý finančný riaditeľ NRA Wilson "Woody" Phillips a súčasný hlavný poradca a tajomník NRA John Frazer nedodržiavali povinnosti ako konatelia neziskovej spoločnosti.



Phillipsovi bolo nariadené zaplatiť odškodné 2 milióny dolárov a LaPierre musí opustiť pozíciu v NRA. "LaPierre a vedúci predstavitelia NRA očividne zneužívali svoje pozície a porušili zákon. Po rokoch bujnenia korupcia a obohacovania sú Wayne LaPierre a NRA konečne braný na zodpovednosť," povedal James.



NRA je považovaná za mimoriadne konzervatívnu neziskovú organizáciu s politickým vplyvom, ktorý presahuje rámec obhajovania ústavného práva nosiť zbraň. LaPierre (74) stál na jej čele od roku 1991, ale krátko pred začiatkom procesu v New Yorku v januári oznámil, že odstúpi zo zdravotných dôvodov.