Le Drian a Kuleba sa zhodli: Ruskí vojaci by sa mali z hraníc stiahnuť

Na archívnej snímke z 8. februára 2022 ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Foto: TASR/AP

Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok v Kyjeve rokoval so svojím francúzskym rezortným kolegom Jeanom-Yvom Le Drianom. Ich rozhovor sa týkal v prvom rade nástrojov, ktoré by mohli Rusko doviesť k deeskalácii situácie na hraniciach s Ukrajinou, a spôsobov aktivácie rokovaní v rámci tzv. normandského formátu.Ako informovala agentúra Ukrinform, Le Drian opätovne potvrdil záväzok Francúzska dodržiavať zásadua zdôraznil suverénne právo Ukrajiny - ako každého iného štátu - nezávisle určovať svoju vlastnú budúcnosť.Ministri sa zhodli sa, že dôležitým krokom na ceste k politickému urovnaniu krízy by malo byť stiahnutie jednotiek Ruskej federácie od štátnej hranice a z dočasne okupovaných území Ukrajiny. Zdôraznili, že nová vlna ruskej agresie voči Ukrajine by mala pre Rusko bezprecedentne tvrdé následky.Osobitnú pozornosť venovali posilňovaniu obranyschopnosti Ukrajiny, ako aj zabezpečeniu jej ekonomickej a finančnej stability.Le Drian bol na návšteve Ukrajiny spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý v pondelok v moskovskom Kremli absolvoval rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Na Ukrajinu v posledných dňoch zavítalo viacero predstaviteľov členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktorí chcú Kyjevu v mene svojich krajín vyjadriť podporu a hľadať spôsoby, ako znížiť napätie v tejto časti Európy.V utorok pricestovala do Kyjeva aj šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, ktorá navštívila aj líniu kontaktu v Donbase.V stredu zavíta do ukrajinskej metropoly poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, ktorého krajina tento polrok predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Rau v utorok na tlačovej konferencii vo Viedni pri prezentácii iniciatívy Obnovený dialóg o európskej bezpečnosti, s ktorou prišlo Poľsko a Rusko ju nepodporilo, uviedol, že Európa by mala pokračovať v diskusiách o bezpečnosti v Európe s Ruskom. "Toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť konsenzus. Má zmysel pokračovať v diskusii, ktorú sme dnes začali, aj s Ruskom,“ odpovedal Rau na otázku o kritickom postoji Moskvy k tejto iniciatíve.Rusko iniciatívu poľského predsedníctva nepodporilo s tým, že duplikuje všetky existujúce formáty práce v OBSE, vyhlásil stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OBSE Alexandr Lukaševič. Navrhovanú iniciatívu Poľska označil za "extrémne surovú".Rau v reakcii poznamenal, že ako predseda OBSE by mal zastupovať pozíciu všetkých zúčastnených krajín. O tejto otázke bude podľa neho rokovať s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom počas ich stretnutia v Moskve 15. februára.