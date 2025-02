Šéf organizácie pre chemické zbrane sa stretne so sýrskym prezidentom

Damask 8. februára (TASR) - Vedúci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernanado Arias sa v sobotu stretne s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom. Je to jeho prvá návšteva krajiny od zvrhnutia prezidenta Bašára al-Asada, ktorý bol opakovane obvinený z použitia zakázaných chemických zbraní počas 13-ročnej občianskej vojny. TASR píše podľa agentúry AFP.



"Budeme vysielať, ako prezident Sýrskej arabskej republiky Ahmad al-Šara a minister zahraničných vecí Asad Šíbání prijmú delegáciu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW)," uviedol vo vyhlásení oficiálny sýrsky kanál na sociálnej sieti Telegram. Vo vyhlásení sa uvádza, že delegáciu vedie šéf OPCW Fernanado Arias.



V roku 2013 Sýria súhlasila so vstupom do OPCW krátko po tom, čo pri Damasku útok pravdepodobne jedovatým plynom zabil viac ako 1000 ľudí.



Svoje deklarované zásoby vtedajšia vláda odovzdala na zničenie, ale OPCW nebola presvedčená o tom, že vyhlásenie Damasku o počte takýchto zbraní bolo úplné. Asadova vláda však poprela použitie chemických zbraní.



V roku 2014 OPCW vytvorila "misiu na zisťovanie faktov", aby vyšetrila použitie chemických zbraní v Sýrii a následne vydala 21 správ pokrývajúcich 74 prípadov o ich údajnom použití. Podľa vyšetrovateľov chemické zbrane boli alebo pravdepodobne boli použité v 20 prípadoch.