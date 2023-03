Šéf OSN António Guterres cestuje do Kyjeva

New York/Kyjev 7. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v utorok cestuje na Ukrajinu, kde sa má v stredu ráno stretnúť s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ide o jeho tretiu cestu na Ukrajinu, odkedy Rusko vlani vo februári spustilo vojenskú ofenzívu, uviedol hovorca šéfa OSN, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP.



"Generálny tajomník (OSN) práve prišiel do Poľska, odkiaľ ďalej cestuje na Ukrajinu," povedal Guterresov hovorca Stéphane Dujarric. Dodal, že šéf OSN bude v Kyjeve rokovať o predĺžení dohody umožňujúcej export ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov. Hovoriť má o "všetkých jej aspektoch a ďalších súvisiacich otázkach". Späť do New Yorku sa má Guterres vrátiť vo štvrtok.



Guterresa na ceste do Kyjeva sprevádzajú jeho námestník pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths a generálna tajomníčka Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Rebeca Grynspanová.



AFP pripomína, že šéf OSN za uplynulý rok opakovane ponúkal, že môže byť sprostredkovateľom pri začatí dialógu medzi Kyjevom a Moskvou čo sa týka ukončenia konfliktu.



Dohodu o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovali OSN a Turecko vlani v júli. Táto dohodla, ktorej platnosť má vypršať 18. marca, pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín, čo v rozvojových krajinách prehĺbilo hladomor. Pôvodná dohoda bola predĺžená v novembri.



Moskva naznačila, že na pokračovanie dohody je nutné odstrániť prekážky, čo sa týka vývozu poľnohospodárskych produktov z Ruska. Ide o obmedzenia týkajúce sa platieb, logistiky či poistenia.



Ukrajina dosiaľ podľa údajov OSN na základe tejto dohody exportovala viac ako 23 miliónov ton prevažne kukurice a pšenice. Dodávky smerovali hlavne do Číny, Španielska, Turecka, Talianska a Holandska.