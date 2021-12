Šéf OSN António Guterres navštívil krízou sužovaný Libanon

Bejrút 19. decembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres pricestoval v nedeľu na návštevu Libanonu. Podľa tlačovej agentúry AFP ide z jeho strany o "solidárne" gesto v čase, keď sa táto blízkovýchodná krajina potýka so závažnou hospodárskou krízou.



"Ak existuje slovo, ktoré by dokázalo charakterizovať túto návštevu, tak je to solidarita," uviedol Guterres po svojom príchode do Libanonu. Diplomat už predtým vyzval libanonské úrady, aby sa zjednotili v snahe nájsť riešenie ekonomickej krízy krajiny, ktorú Svetová banka (WB) označuje za najhoršiu od 19. storočia.



"Rozpory medzi politickými lídrami v Libanone paralyzujú tamojšie inštitúcie," povedal Guterres vo štvrtok novinárom na ústredí OSN v New Yorku. "Znemožňuje to dosiahnuť dohodu s Medzinárodným menovým fondom (IMF) na spustenie efektívnych ekonomických programov a vytvorenie podmienok na iniciovanie oživenia krajiny," dodal 72-ročný politik.



Libanonskí predstavitelia nemajú "právo byť rozdelení v čase takejto dramatickej krízy", myslí si Guterres. Približne 80 percent obyvateľstva Libanonu podľa odhadov žije pod prahom chudoby.



Tamojší vládny kabinet sa od polovice októbra nestretáva kvôli vnútornej rivalite, najmä v súvislosti so sudcom povereným vyšetrovaním katastrofálnej explózie v bejrútskom prístave z augusta 2020, pri ktorej zahynulo najmenej 215 ľudí, tisíce osôb utrpeli zranenia a zničené boli veľké časti hlavného mesta.



Guterres má v pondelok na programe návštevu miesta výbuchu, kde si obete uctí symbolickou minútou ticha. Stretne sa aj s libanonským prezidentom Mišálom Aunom, ako aj s ďalšími vysoko postavenými libanonskými činiteľmi, náboženskými lídrami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Domov odcestuje v stredu.



Guterres v rámci svojej návštevy zavíta aj do chudobného mesta Tripolis na severe krajiny, ako aj na základňu Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL), ktorá leží na juhu Libanonu.