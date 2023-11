Šéf OSN žiada lídrov, aby na klimatickom summite prijali rázne kroky

New York 27. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok apeloval na svetových lídrov, aby na nadchádzajúcom klimatickom summite COP28 v Dubaji prijali rozhodné opatrenia na boj s klimatickou krízou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme uväznení v smrtiacom bludnom kruhu. Riešenia (klimatickej krízy) sú dobre známe. Lídri musia konať, aby obmedzili nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia, ochránili ľudí pred klimatickým chaosom a ukončili éru fosílnych palív," vyhlásil Guterres.



Minulý týždeň spolu s čilským prezidentom Gabrielom Boricom navštívil najjužnejší kontinent sveta, Antarktídu, aby videl klimatickú krízu "na vlastné oči". "Je nesmierne šokujúce stáť na ľade Antarktídy a počuť priamo od odborníkov, ako rýchlo tento ľad mizne," upozornil šéf OSN.



"Príčina všetkého tohto ničenia je jasná: znečistenie Zeme fosílnymi palivami a ohrievanie planéty," tvrdil Guterres. Varoval, že bez zmeny súčasného nastavenia sa svet do konca tohto storočia oteplí o tri stupne Celzia.



Vyjednávači z jednotlivých krajín budú na dubajskom summite rokovať o viacerých kľúčových otázkach vrátane budúcnosti fosílnych palív, obmedzenia emisií skleníkových plynov či finančnej pomoci od bohatých štátov, najviac prispievajúcich k znečisťovaniu planéty, pre chudobnejšie krajiny, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy.



"Lídri nesmú dovoliť, aby sa nádeje ľudí na celom svete na udržateľnú planétu rozplynuli. Musia sa postarať o to, aby COP28 priniesol pozitívne výsledky," dodal Guterres.



Summit COP28 sa v Spojených arabských emirátoch začne vo štvrtok a potrvá dva týždne, pričom na rokovaniach sa budú stretávať predstavitelia približne 200 krajín.