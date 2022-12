Šéf OSN: Bielorusko povolilo vývoz obilia z Ukrajiny cez svoje územie

New York 10. decembra (TASR) - Bielorusko umožní cez svoje územie transport ukrajinského obilia určeného na export tak, aby mohlo byť vyvážané do sveta z litovských prístavov. Minsk si pritom nekladie žiadne predbežné podmienky.



Oznámil to v piatok v New Yorku generálny tajomník OSN António Guterres po stretnutí s námestníkom bieloruského ministra zahraničných vecí Juryjom Ambrazevičom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Ambrazevič zároveň zopakoval prosbu svojej vlády, aby Bielorusko mohlo vyvážať hnojivá, na ktoré sa teraz vzťahujú sankcie, povedal vo vyhlásení hovorca OSN Stéphane Dujarric.



Ukrajina momentálne vyváža svoje obilie z čiernomorských prístavov na základe dohody o vývoze obilia a hnojív, ktorú v júli pomohli s Ukrajinou a Ruskom vyjednať OSN a Turecko.



Bielorusko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého podporuje aj v pokračujúcej vojenskej agresii na Ukrajine, okrem iného aj dodávkami zbraní.



Ruskí vojaci vo februári zaútočili proti Ukrajine aj z bieloruského územia. Moskva aj Minsk čelia v tejto súvislosti rozsiahlym západným sankciám.



Minsk sa do konfliktu zatiaľ priamo nezapojil, ani nevyslal na Ukrajinu svojich vojakov, ale opakovane sa objavujú obavy, že by tak pod tlakom Kremľa mohol urobiť.