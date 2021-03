Šéf OSN:Celosvetové očkovanie je najväčšou skúškou morálky našich čias

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

New York 12. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok kritizovalbohatšími krajinami. Stanovisko vydal rok po vyhlásení koronavírusovej pandémie, informovala v piatok tlačová agentúra DPA.Guterres uviedol, že svet čelil v priebehu vlaňajška, a aj keď očkovanie prináša určité svetlo v tuneli,napísal vo vyhlásení šéf OSN.dodal.Upozornil, že mnoho nízkopríjmových krajín ešte nedostalo ani jedinú dávku vakcíny, pričom niektoré bohatšie štáty už smerujú tomu, že vakcínu bude mať celé ich obyvateľstvo.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila celosvetovú pandémiu 11. marca 2020.Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tiež vyjadruje znepokojenie nad nerovnomernosťou v distribúcii vakcín a už viackrát upozornil, že ak sa koronavírus v niektorých častiach sveta bude nekontrolovateľne šíriť, mutácie a varianty budú hrozbou všade.Vznikol aj mechanizmus COVAX pre rovnoprávne očkovanie - má zaručiť rozdelenie približne dvoch miliárd dávok vakcín medzi rozvojové krajiny do konca roka 2021.Zatiaľ doručili cez COVAX do 22 krajín 14,7 milióna dávok, napísal vo štvrtok na Twitteri výkonný šéf Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI).