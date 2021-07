Šéf OSN Guterres chce rozšíriť misiu v Mali

New York 17. júla (TASR) - Po útoku v Mali, pri ktorom utrpelo zranenia 12 nemeckých vojakov, chce generálny tajomník OSN António Guterres rozšíriť misiu v tomto západoafrickom štáte, informovala v sobotu agentúra DPA.



Guterres požiadal Bezpečnostnú radu (BR) OSN o ďalších 2069 uniformovaných pracovníkov vrátane 1730 vojakov a viac ako 300 policajtov. Vyplýva to z interného listu, ktorý má DPA k dispozícii, ako uvádza.



Doteraz BR OSN schválila pre misiu OSN v Mali (MINUSMA) vyše 13.000 vojakov. Guterres ale tvrdí, že misia čelí čoraz zložitejším výzvam a rastúcej teroristickej hrozbe. Rozšírenie misie by podľa neho slúžilo na ochranu vojakov vzhľadom na pokračujúce útoky na hliadky a konvoje a nedávne útoky na základne.



Guterres v liste napísal, že existujú zvláštne medzery v leteckej a lekárskej podpore. Je preto potrebné doplniť misiu o tri jednotky rýchlej reakcie (750 príslušníkov) a desať ďalších vrtuľníkov (260 príslušníkov).



Približne pred tromi týždňami zaútočil samovražedný atentátnik v aute s výbušninami na hliadku severovýchodne od mesta Gao. Zranenia utrpelo 13 vojakov OSN - 12 Nemcov a Belgičan. Traja z Nemcov utrpeli vážne zranenia. K útoku sa prihlásila skupina JNIM napojená na islamistickú teroristickú organizáciu al-Káida.



Do misie MINUSMA je zapojených približne 900 nemeckých vojakov, pričom horný limit stanovil nemecký parlament na 1100. Úlohou misie je podpora mierového procesu v Mali. Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová sa krátko po útoku stretla s Guterresom v New Yorku a hovorila s ním o zintenzívnení cieľov misie, dodala DPA.