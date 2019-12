Šéf OSN Guterres je sklamaný z výsledkov klimatického summitu

Madrid 15. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril svoje sklamanie nad výsledkom klimatickej konferencie OSN (COP25), ktorá sa po dvoch týždňoch skončila v nedeľu v španielskom hlavnom meste Madrid. Informovala o tom agentúra AFP.



Guterres závery klimatického summitu nazval premrhanou príležitosťou v boji proti globálnemu otepľovaniu. Reagoval tak na záverečné vyhlásenie summitu, ktorý síce vyslovil "nevyhnutnú potrebu" prijať nové záväzky týkajúce sa znižovania uhlíkových emisií, delegáti však nepriniesli konkrétne kroky, ako sa to má dosiahnuť.



"Som sklamaný z výsledkov (summitu) COP25," povedal Guterres. "Medzinárodné spoločenstvo prišlo o významnú príležitosť ukázať zvýšené ambície v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa (dôsledkom klimatickej zmeny) a financovaniu v súvislosti s klimatickou krízou," dodal.



Guterres však vyjadril aj svoje odhodlanie pokračovať v práci naďalej: "Nemôžeme sa vzdať a ja sa nevzdám." "Som odhodlaný viac než kedykoľvek predtým robiť na tom, aby sa rok 2020 stal rokom, keď sa všetky štáty zaviažu robiť to, o čom nám veda hovorí, že je nevyhnutné na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 a na to, aby sa teplota nezvyšovala o viac než 1,5 stupňa Celzia."



Zástupcovia takmer 200 krajín sa na summite zaoberali implementáciou parížskej klimatickej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť zvyšovanie teploty na menej ako dva stupne Celzia.



Súčasťou záverečného vyhlásenia však nie je dohoda týkajúca sa stanovenia pravidiel pre obchodovanie s emisnými povolenkami, ktorá bola jedným z hlavných cieľov tohto summitu.