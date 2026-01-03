< sekcia Zahraničie
Šéf OSN Guterres je znepokojený americkým zásahom vo Venezuele
Guterres podľa neho tiež vyzval všetkých aktérov vo Venezuele, aby sa zapojili do inkluzívneho dialógu a plne rešpektovali ľudské práva a zásady právneho štátu.
New York 3. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyjadril znepokojenie nad americkým zásahom vo Venezuele, ktorý podľa neho predstavuje nebezpečný precedens a môže mať znepokojujúce dôsledky pre región. Uviedol to jeho hovorca Stéphane Dujarric, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník naďalej zdôrazňuje význam plného dodržiavania medzinárodného práva vrátane Charty OSN zo strany všetkých. Je hlboko znepokojený tým, že pravidlá medzinárodného práva nie sú dodržiavané,“ uviedol vo vyhlásení Dujarric.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Tamojší prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli podľa Trumpa zadržaní a letecky prepravení z vlasti. Maduro predtým podľa venezuelskej vlády vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav.
