Šéf OSN Guterres: Následky pandémie koronavírusu znášajú hlavne ženy

New York 1. októbra (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zvýraznila pretrvávajúce popieranie ženských práv. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník OSN António Guterres. Informovala o tom agentúra DPA.



Guterres na virtuálnom fóre, ktoré sa koná pri príležitosti 25. výročia štvrtej Svetovej konferencii o ženách v Číne, ďalej uviedol, že svet napriek výraznému pokroku doteraz nenaplnil "ambicióznu víziu", ktorú predostrela Pekinská deklarácia z roku 1995 o rovnosti mužov a žien.



"Pokiaľ nebudeme ihneď konať, COVID-19 môže vyhladiť celú generáciu pokroku smerom k rodovej rovnosti," pokračoval Guterres a dodal, že sociálne a hospodárske dopady pandémie znášajú najmä ženy.



Na fóre mal prejav aj čínsky prezident Si Ťin-pching, francúzsky prezident Emmanuel Macron, predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová a nemecká kancelárka Angela Merkelová.



"Dvadsaťpäť rokov po pekinskej deklarácii by mala byť (rodová) rovnosť samozrejmosťou; máme však pred sebou ešte dlhú cestu," uviedla Merkelová.



Na tomto štvrtkovom - prevažne virtuálnom - fóre by malo vystúpiť viac ako 50 svetových lídrov a oznámiť opatrenia na zlepšenie postavenia žien a dievčat vo svete.