Šéf OSN Guterres navštívi Čile a Antarktídu

New York 21. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres navštívi v najbližších dňoch Čile a Antarktídu, aby klimatickú krízu videl na "vlastné oči". Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Guterres má v Antarktíde v úmysle navštíviť aj dva ľadovce a ostrov Kopaitic, oznámila Organizácia Spojených národov. Sprevádzať ho bude čilský prezident Gabriel Boric.



Guterres by sa do New Yorku mal vrátiť v nedeľu. Následne bude o svojej skúsenosti z Antarktídy informovať na budúcotýždňovej konferencii OSN o zmene klímy COP28 v Dubaji a "vyzve na kroky zodpovedajúce tejto kríze, ktorej čelíme".