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Šéf OSN Guterres navštívi Cyprus s cieľom rokovať o mierovom procese
Cyprus je rozdelený od roku 1974.
Autor TASR
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New York 17. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres navštívi od 27. do 29. júla rozdelený Cyprus, kde bude rokovať o možnostiach oživenia mierového procesu medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Vo štvrtok to oznámil jeho hovorca Stéphane Dujarric, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Počas návštevy sa Guterres stretne s lídrami oboch komunít aj s ďalšími zainteresovanými stranami. Rokovania sa zamerajú na podporu mierového procesu a stability na ostrove vrátane činnosti Mierovej misie OSN na Cypre (UNFICYP). „Generálny tajomník tým opätovne potvrdzuje svoj silný záväzok riešiť cyperskú otázku,“ zdôraznil Dujarric.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. Na vojenský prevrat podporovaný gréckou juntou vtedy Ankara reagovala inváziou na sever ostrova. Južnú, grécky hovoriacu časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná vláda, zatiaľ čo samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe časti oddeľuje nárazníková zóna pod dohľadom OSN.
Posledné významné mierové rokovania sa podľa Reuters skončili bez dohody v roku 2017. Sporným bodom zostala najmä budúca podoba ostrova a úloha Turecka v prípadnej federácii zloženej z dvoch samosprávnych regiónov so silnou centrálnou vládou.
Počas návštevy sa Guterres stretne s lídrami oboch komunít aj s ďalšími zainteresovanými stranami. Rokovania sa zamerajú na podporu mierového procesu a stability na ostrove vrátane činnosti Mierovej misie OSN na Cypre (UNFICYP). „Generálny tajomník tým opätovne potvrdzuje svoj silný záväzok riešiť cyperskú otázku,“ zdôraznil Dujarric.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. Na vojenský prevrat podporovaný gréckou juntou vtedy Ankara reagovala inváziou na sever ostrova. Južnú, grécky hovoriacu časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná vláda, zatiaľ čo samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe časti oddeľuje nárazníková zóna pod dohľadom OSN.
Posledné významné mierové rokovania sa podľa Reuters skončili bez dohody v roku 2017. Sporným bodom zostala najmä budúca podoba ostrova a úloha Turecka v prípadnej federácii zloženej z dvoch samosprávnych regiónov so silnou centrálnou vládou.