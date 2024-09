Šéf OSN Guterres odsúdil kolektívne trestanie Palestínčanov

New York 17. septembra - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že nič nemôže ospravedlniť "kolektívne trestanie" obyvateľov Pásma Gazy zo strany Izraela. Dodal, že Palestínčania v Gaze znášajú "nepredstaviteľné utrpenie". TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Guterres postup Izraela vo vojne v Pásme Gazy kritizoval krátko pred začiatkom Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa v New Yorku uskutoční budúci týždeň. "Je to nepredstaviteľné, miera utrpenia v Gaze, miera úmrtí a ničenia nemá obdobu s ničím, čoho som bol svedkom odkedy som sa stal (generálnym) tajomníkom," uviedol Guterres, ktorý vedie OSN od roku 2017.



Vojna v Pásme Gazy trvá už takmer rok a zahynulo pri nej už viac ako 40.000 ľudí. Predchádzal jej útok Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo viac ako 1200 Izraelčanov. Guterres v rozhovore uviedol, že obe strany by sa mali zodpovedať za civilné obete.



"Všetci odsudzujeme teroristické útoky Hamasu, ako aj zajatie rukojemníkov, ktoré je absolútnym porušením medzinárodného humanitárneho práva," povedal. "Pravdou však je, že nič neospravedlňuje kolektívne trestanie palestínskeho ľudu, a práve toho sme v Gaze svedkami," dodal.



Generálny tajomník pravidelne vyzýva na zastavenie bojov a okamžité prímerie v Pásme Gazy. Na margo prebiehajúcich rokovaní o prímerí, ktoré sprostredkujú USA, Katar a Egypt uviedol, že sú "nekonečné" a dosiahnutie kompromisu bude mimoriadne náročné.



V rozhovore taktiež kritizoval Izrael pre jeho pokračujúcu okupáciu Západného brehu Jordánu a rozširovanie izraelských osád na tomto území.



V reakcii na obvinenia, že OSN je bezmocná pri potláčaní konfliktov v Gaze, na Ukrajine a inde vo svete, obvinil členské štáty a najmä Bezpečnostnú radu, ktorá je podľa neho spolu s medzinárodnými finančnými inštitúciami "zastaraná, nefunkčná a nespravodlivá."