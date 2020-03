Šéf OSN Guterres odsúdil nerovné postavenie žien a mužov

New York 8. marca (TASR) - Chýbajúca rovnosť medzi mužmi a ženami v mnohých oblastiach je "ohromnou nespravodlivosťou našej doby a najväčšou výzvou pre ľudské práva". Napísal to v príspevku pre nemecký nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) generálny tajomník OSN António Guterres.



Šéf OSN odsúdil enormnú nerovnosť pohlaví v oblasti politiky a hospodárstva a vyhlásil, že 21. storočie sa musí stať "storočím rovnosti žien". "Storočia diskriminácie a hlboko zakoreneného patriarchátu dovolili, aby v našom hospodárstve a v našich politických systémoch vznikla nesmierna nerovnosť pohlaví," napísal Guterres.



Guterres odsúdil aj každodenný sexizmus, ktorému sú ženy vystavované a to, že ako obetiam sa im navyše ešte aj pripisuje zodpovednosť. "To sa musí v tomto storočí zmeniť. Namiesto toho, že sa budeme snažiť ženy zmeniť, je načase začať s tým, že zmeníme systémy, ktoré im bránia v tom, aby rozvinuli svoj potenciál," napísal.



Generálny tajomník OSN okrem iného kritizoval aj nerovné zastúpenie mužov a žien v technických povolaniach, na univezitách či v start-upoch. Na troch poslancov parlamentu pripadá v celosvetovom meradle len jedna žena, poznamenal.