Šéf OSN vyzval na ukončenie bojov medzi Tureckom a Sýriou

New York 4. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok na ukončenie bojov medzi Tureckom a Sýriou v sýrskej provincii Idlib ovládanej opozíciou.



Guterres novinárom povedal, že vystupňovanie konfliktu je "mimoriadne znepokojujúce" - turecká armáda a sýrski vládni vojaci sa teraz v nepokojnom severozápadnom regióne "navzájom bombardujú".



"Dôrazne vyzývam na zastavenie nepriateľských akcií," vyhlásil šéf OSN.



"Sme presvedčení, že vojenské riešenie konfliktu v Sýrii neexistuje. Znova a znova opakujeme, že riešenie je politické," citovala ho agentúra AFP.



V pondelok sa turecká a sýrska armáda dostali do najkrvavejších potýčok od roku 2016, keď Ankara poslala do Sýrie vojakov.



Ostreľovanie tureckých pozícií sýrskou vládnou armádou v Idlibe si vyžiadalo životy najmenej piatich tureckých vojakov a troch civilistov, oznámila Ankara.



Odvetná paľba Turecka zabila najmenej 13 sýrskych vládnych vojakov, uviedla organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Incident bol ďalšou skúškou neistej spolupráce Ruska s Tureckom - obe tieto krajiny sú hlavnými zahraničnými vyjednávačmi v sýrskom konflikte.



Ruskom podporované sýrske vládne sily a milície v posledných týždňoch znovu dobyli desiatky dedín v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov - to donútilo obyvateľov utekajúcich pred bojmi premiestniť sa bližšie k tureckej hranici.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že Ankara nedovolí sýrskym silám obsadiť ďalšie územia.